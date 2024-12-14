Şafak Müderrisgil: Sportif başarı elde etmek istiyorsak bu işe yatırım yapmamız lazım

DHA

Türkiye Tenis Hamlesi Çalıştayı, Bahçeşehir Üniversitesi’nin Future Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

Çalıştaya, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra milli sporcular, antrenörler, hakemler, kulüp temsilcileri, veliler, tenis malzemesi üreticileri, tenis turizminde yer alan kişiler, sponsorlar katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, çalıştayda Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"BİZ SEÇİLELİ 1 AY OLDU"

Tüm paydaşlarla bir araya gelerek tenis sporunun sorunlarını konuştukları bir çalıştay düzenlediklerini belirten TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, şu şekilde konuştu:

Biz seçileli 1 ay oldu. Bugün 33’üncü günümüz. Seçim konuşmamda, genel kurulda bir söz vermiştim. İlk işimiz, geniş katılımlı bir çalıştay olacak demiştim. Bugün de Bahçeşehir Üniversitesi Future Campus’da, Türkiye Tenis Hamlesi Çalıştayı’mızı gerçekleştiriyoruz. Yol haritasını birlikte çizmek için burada tüm paydaşlarımızla birlikteyiz. Sorunları, çözüm önerilerini, birlikte konuşmak ve veri toplamak için birlikteyiz. Çalıştaydan ciddi anlamda veri elde etmeyi düşünüyoruz. Bütün strateji ve yol haritasını da buna göre oluşturacağız.

"PAYDAŞLARIN KENDİ PERSPEKTİFLERİNDEN SORULARI CEVAPLAMALARINI HEDEFLİYORUZ"

Çalıştayda 10 paydaş grubun yer aldığını, her grubun kendi perspektifinden sorulara yanıt verdiğini gelen sonuçlara göre de aksiyon planı oluşturacaklarına dikkat çeken Müderrisgil, şu ifadeleri kullandı:

Çalıştaya, 10 paydaş grubu katılıyor. Milli sporcularımız, antrenörlerimiz, hakemlerimiz, kulüplerimiz, velilerimiz, tenis malzemesi üreticileri, tenis turizminde yer alanlar, medya, sponsorlar… Ne yapacağız. Aslında hep birlikte masada konunun bu paydaşların kendi perspektiflerinden soruları cevaplamalarını hedefliyoruz. Her masada, her paydaş grubundan birisi oturuyor olacak. Paydaşları; hakemler, oyuncular, veliler diye ayırmadık. Aksine karıştırdık. Bir soruya cevap verme söz konusu olduğunda onlar kendi perspektiflerinden cevaplandıracaklar bu soruları. Kayıt altına alıyoruz. Amaç veri toplamak. Ardından 2 hafta içinde deşifre edilecek, rapor oluşacak. Bu raporla da swat analizi yaptıktan sonra da güçlü ve zayıf yanlarımızı, riskleri ve fırsatları değerlendireceğimiz bir rapor oluşturduktan sonra stratejiyi ve yol haritasını çıkartmış olacağız. Aksiyon planımız da böyle çıkacak ortaya.

"TENİSİ SEVDİRMEK İÇİN FARKINDALIK ÇOK ÖNEMLİ"

Tenis sporunu sevdirmek için farkındalık yaratmanın önemini vurgulayan Müderrisgil, şu şekilde konuştu:

Tabii ki çok istiyoruz. Çünkü tenisi sevdirmek, yaygınlaştırmak, seyirci ve oyuncu sayısını arttırmak için farkındalık çok önemli. İletişim olmazsa olmaz. O anlamda tenis elçilerine başvurmamız, onları portreleştirmemiz çok önemli. Bu çalışmalarımız devam ediyor. İletişim stratejimizin bir parçası olacak.

"SPORTİF BAŞARI ELDE ETMEK İSTİYORSAK BİZİM BU İŞE YATIRIM YAPMAMIZ LAZIM"

Teniste hem ulusal hem de uluslararası arenada başarı yakalamak için yatırım yapılması gerektiğini ifade eden Şafak Müderrisgil, sözlerini şöyle noktaladı: