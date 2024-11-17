Şafak Müderrisgil: Zeynep Sönmez, hepimize umut oldu

AA & Ensonhaber

Antalya'da düzenlenen 2024 Billie Jean King Cup Junior Gainbridge Finalleri ve 2024 Davis Cup Junior Finalleri'ni takip eden Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tenisin Türk turizminde önemli katkı sağladığını söyledi.

"ZEYNEP ASLINDA ÖNEMLİ BİR YOL AÇTI"

Milli sporcu Zeynep Sönmez'in Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda birinci olmasının kendilerini gururlandırdığını anlatan Müderrisgil, şu şekilde konuştu:

Zeynep aslında önemli bir yol açtı. Tenis sporunun gelişmesinde rol modellere, tenis elçilerine çok ihtiyacımız var. Tam böyle düşünürken Zeynep Sönmez önemli başarı elde etti, hepimize umut oldu. Tenise başlamak isteyenlere ya da yeni başlayanlara önemli rol model olacak. Bundan sonra da çok başarılı olacağını düşünüyorum. Bir grand slam şampiyonluğunu onun kariyerinde bekliyorum.

Türk tenisi için bir ekol yaratmayı hayal ettiklerini dile getiren Müderrisgil, teniste markalaşmak istediklerini ifade etti.

Her ülkenin bu anlamda bir tarzı bulunduğunu vurgulayan Müderrisgil, Türk tenisini bir ülkeye endeksli hale getirmek yerine başarılı modelleri inceledikten sonra kendilerini nasıl konumlandırmaları gerektiğine karar vereceklerini dile getirdi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Şafak Müderrisgil, tenisin tabana yayılmasının önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

Her yaştan vatandaşlarımızın tenis oynaması biçim için çok önemli. Tesisleşme de çok önem taşıyor. Olimpik sporcular için özel bir kaynak havuzu oluşturmak istiyoruz. Olimpik sporcularımızın uluslararası turnuvalara, grand slamlere gitmelerini sağlamak istiyoruz. Olimpik sporcularımızın 2028 olimpiyatları için akredite olmalarını sağlamak çok önemli. 4 yılımız var, elimizden geleni yapacağız.

Federasyon içinde liyakatli bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini belirten Müderrisgil, sportif performansın dışında kurumsallaşmayı ve şeffaf yönetim tarzını sağlamayı da hedeflediklerini aktardı.

"4 YILLIK YOL HARİTAMIZI ÇIKARTACAĞIZ"

Müderrisgil, tenis camiasının tüm paydaşlarıyla iletişim kurmak istediklerini ve bu maksatla düzenleyecekleri çalıştayda kulüpleri, sporcuları, sporcu ailelerini, sponsorları, hakemleri, antrenörleri ve gazetecileri bir araya getireceklerini anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

Türk tenisinin artısını, sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşacağız. Buradan bir veri elde ederek 4 yıllık yol haritamızı çıkartacağız.

"AVRUPA'NIN EN GENÇ ÜLKESİYİZ"

Türkiye'nin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu anlatan Müderrisgil, şu şekilde görüş belirtti:

Türkiye'yi neden olimpiyatlarda bir oyuncu temsil etmesin? Avrupa'nın en genç ülkesiyiz. Bu potansiyeli harekete geçirelim, tenise erişmelerini sağlayalım yeter.

"ÇOK BÜYÜK BİR COŞKU VAR"

Kamudan gelen kaynakların kendilerine yetmediğini ve gerçekleştirmek istedikleri büyük projeler için daha fazla kaynağın gerektiğini söyleyen Müderrisgil, şunları kaydetti: