Sakatlığını atlatan Rafael Nadal, Uluslararası Brisbane'e veda etti! İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Uluslararası Brisbane'de Jordan Thompson'a 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.

AA

Sakatlığının ardından yaklaşık bir yıl sonra Uluslararası Brisbane ile kortlara dönen İspanyol raket Rafael Nadal, çeyrek finalde Avustralyalı Jordan Thompson ile karşı karşıya geldi.

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal'ı 5-7, 7-6 ve 6-3'lük setlere 2-1 mağlup eden Thompson, tur atlayan taraf oldu.

Thompson'ın rakibi belli oldu

Thompson, yarı finalde Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov ile karşı karşıya gelecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)