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- Serena Williams basın toplantısında ağladı
Serena Williams basın toplantısında ağladı
- Haber Merkezi
- 18.02.2021 - 11:15
- Güncelleme : 18.02.2021 - 11:28
Avustralya Açık heyecanı tüm hızıyla devam ediyor...
Yarı finalde Japon tenisçi Naomi Osaka ile karşı karşıya gelen Serena Williams, rakibine 6-3 ve 6-4'lük setler sonucu 2-0 yenildi ve turnuvaya veda etti.
5 günlük karantina sonrası Avustralya Açık tribünlerine geri dönen seyirciler, korttan ayrılırken Serena Williams'ı ayakta alkışladı.
Efsane tenisçi, yenilgi sonrası düzenlenen basın toplantısında ise duygusal anlar yaşadı.
BU BİR VEDA MIYDI SORUSU AĞLATTI
Bir gazetecinin, 'Korttan ayrılırken sana gösterilen sevgiye elini kalbine götürerek yanıt verdin. Bu bir veda mıydı? Avustralya'da son kez mi oynadın?' şeklindeki sorusuna; 'Avustralya Açık seyircisi her zaman müthişti. Onlara karşılık vermek istedim. Bu bir veda olsaydı bile kimseye söylemezdim.' yanıtını verdi.
Serena Williams basın toplantısında ağladı VİDEO
BASIN TOPLANTISINI GÖZYAŞLARI İÇİN TERK ETTİ
Serena Williams, bu cevabın ardından duygusal bir moda girdi, gelen sonraki soruyu pas geçen tecrübeli tenisçi, gözyaşlarına boğulup basın toplantısını terk etti.
Öte yandan Serena Williams'ı 2-0 yenen Naomi Osaka ile Karolina Muchova'yı 2-1 yenen Jennifer Brady, Avustralya Açık finalinde karşı karşıya gelecek.