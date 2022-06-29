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    Serena Williams Wimbledon'a ilk turda veda etti!

    Serena Williams, Harmony Tan'a yenilerek Wimbledon Tenis Turnuvası'nın ilk turunda elendi.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 02:25
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    Serena Williams Wimbledon'a ilk turda veda etti!

    Daha önce Wimbledon'ı 7 kez kazanma başarısı gösteren Serena Williams, bir yıl sonra çıktığı ilk tekler mücadelesinde Harmony Tan'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya ilk turda veda etti.

    Serena Williams Wimbledon a ilk turda veda etti! #1

    Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasında 2. gün maçları oynandı.

    En son 2016 yılında bu turnuvayı kazanan 40 yaşındaki Serene Williams dünya 115 numarası Harmony Tan ile ilk tur maçında karşılaştı.

    Serena Williams Wimbledon a ilk turda veda etti! #2

    Williams mücadeleden 2-1 yenik ayrılarak erken bir veda yaşadı..


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