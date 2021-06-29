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    Simona Halep, Tokyo 2020'den de çekildi

    Kadınlar dünya sıralamasının 3. basamağındaki Rumen tenisçi Simona Halep, sakatlığı nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılamayacak.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 15:19
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 16:09
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    Simona Halep, Tokyo 2020'den de çekildi

    Tokyo 2020'de yarışmama kararı alan tenis dünyasının önde gelen isimleri Serena Williams, Rafael Nadal ve Dominic Thiem'in arasına Simona Halep de eklendi.

    Kariyerinde 2 grand slam şampiyonluğu bulunan 29 yaşındaki Halep, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey bana Romanya'yı temsil etmekten fazla gurur veremez.

    “DAHA FAZLA ZAMAN GEREKİYOR”

    Ne yazık ki baldırımdaki sakatlığın düzelmesi için daha fazla zaman gerekiyor.

    Bu yüzden olimpiyatlardan çekilmeye karar verdim. Fransa Açık ve Wimbledon'ın ardından olimpiyatlara da katılamamak, hazmetmesi zor bir durum." ifadelerini kullandı.

    Halep, sakatlığı nedeniyle Wimbledon’dan da çekilmişti.

    Simona Halep, Tokyo 2020 den de çekildi #1

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