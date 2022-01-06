Sırp tenisçi Djokovic, aşı olmadığı için Avustralya'ya giremedi

Sırp tenisçi Djokovic, aşı olmadığı için Avustralya'ya giremedi

Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic'in Avustralya'ya giriş vizesinin iptal edildiği açıklandı.

Djokovic'in, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Avustralya'nın Melbourne Havaalanı'nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesinin iptal edildiği açıklandı.

"GİRİŞ ŞARTLARINI YERİNE GETİREMEDİ"

Avustralya Sınır Güvenliği (ABF) tarafından yapılan açıklamada, Djokovic'in "Avustralya'ya giriş şartlarını yerine getirmek için uygun kanıt sağlamadığı" ve bu nedenle vizesinin iptal edildiği duyuruldu.

"AVUSTRALYA'DAN ÇIKARILACAK"

ABF'nin açıklamasında, "Girişte geçerli bir vizeye sahip olmayan veya vizeleri iptal edilen vatandaş olmayanlar gözaltına alınacak ve Avustralya'dan çıkarılacak." denildi.

BAŞBAKAN MORRİSON: KİMSE KURALLARIN ÜZERŞNDE DEĞİL

Djokovic'in durumuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, “Hiç kimse kuralların üzerinde değildir. Güçlü sınır politikalarımız, Kovid-19'dan dünyadaki en düşük ölüm oranlarından birine sahip olan Avustralya için kritik öneme sahip, teyakkuzda olmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

"DJOKOVİC'İ EVİNE GÖNDERECEĞİZ" DEMİŞTİ

Morrison, dün yaptığı açıklamada, tıbbı muafiyet gerekçesini belgeleyemediği takdirde Djokovic'e farklı muamele yapılmayacağını ve ilk uçakla evine gönderileceğini söylemişti.

Melbourne Havalimanı’nda bekletilen ve Avustralya’dan gönderilme ihtimali bulunan Djokovic'in, sınır dışı işlemini durdurmak için ihtiyati tedbir davası açacağı bildirildi.

AŞI OLUP OLMADIĞINI AÇIKLAMADI

Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamadığı için 9 şampiyonluk kazandığı Avustralya Açık'a katılamama riskiyle karşı karşıya kalan Novak Djokovic'in, turnuva organizatörlerinden özel izin alması Avustralya’da yoğun tepkilere neden olmuştu.

Avustralya Açık Turnuvası, 17-30 Ocak'ta Melbourne kentinde düzenlenecek.