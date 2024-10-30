Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, aday olmayacak

AA & Ensonhaber

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

Durmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevi boyunca büyük hayaller ve hedeflerle çıktığı bu yolda tenisin 7'den 70'e herkese ulaşabilmesi için ülkenin dört bir yanında şehirlere, köylere hatta mahallelere kadar yılmadan ulaştığını belirtti.

"ADAYLIKTAN ÇEKİLME KARARI ALDIĞIMI PAYLAŞMAK İSTERİM"

11 Kasım'da Ankara'da yapılacak genel kurulda aday olmayacağını duyuran Durmuş, şu ifadeleri kullandı:

Binlerce hayata dokunabilmenin sevinciyle 9 yıldır büyük bir gururla sürdürdüğüm federasyon başkanlığı görevime ailemle yaptığım görüşmelerin ardından yeni dönemde devam etmeme ve adaylıktan çekilme kararı aldığımı siz değerli tenis ailemle paylaşmak isterim. Her zaman ülkemizin geleceğine bir yatırım olarak gördüğüm bu yolculukta bir dönem daha başkanlık görevine devam etmem için gelen geri dönüşler beni çok mutlu etti ve gururlandırdı.

"TÜRK TENİSİ GELİŞİMİNİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEK"

Cengiz Durmuş, sporcular, kulüpler, antrenörler, hakemler, veliler ve tenisin ilerlemesine katkı sunan tüm paydaşlarla pek çok ilki birlikte yaşadıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı: