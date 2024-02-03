Türkiye teniste Dünya Grubu 1’e çıktı Türkiye, ev sahibi Yeni Zelanda’yı 3-1 yenerek Dünya Grubu 1’e yükseldi.

AA

Teniste Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off serisinde Türkiye, Yeni Zelanda'yı 3-1 yenerek Dünya Grubu 1’e çıktı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki ASB Tennis Arena'daki organizasyonun ikinci gününde ilk karşılaşmayı Altuğ Çelikbilek-Ergi Kırkın ikilisi ile Marcus Daniell-Fin Reynolds çifti yaptı.

Çelikbilek-Kırkın ikilisi, Daniell-Reynolds çiftini 3-6, 6-3, 7-6 yenerek Türkiye'yi seride 2-1 öne geçirdi.

Türkiye Dünya Grubu 1'e yükseldi

Serinin dördüncü karşılaşmasında Altuğ Çelikbilek, tekler maçında Ajeet Rai'yi 6-3, 6-2’lik setlerle mağlup etti.

Bu sonuçla Yeni Zelanda'yı 3-1 yenen Türkiye, eylül ayında düzenlenecek Dünya Grubu 1'e yükseldi.

Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off serisinde Türkiye ile Yeni Zelanda arasında dün oynanan iki karşılaşma sonunda ilk gün 1-1'lik eşitlikle bitmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)