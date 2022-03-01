Euro
15.59
0.15%
Dolar
13.89
0.35%
Altın
854.98
0.52%
Borsa
1991
2.32%
Bitcoin
601.812
12.37%
BTXN Coin
37.27
-0.29%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    Ukraynalı Svitolina, Rus rakiple eşleşince turnuvadan çekildi

    Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, ilk turda Rus Anastasia Potapova ile eşleşince Monterrey Turnuvası'ndan çekildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 11:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukraynalı Svitolina, Rus rakiple eşleşince turnuvadan çekildi

    Rusya-Ukrayna savaşının etkileri devam ediyor. Savaş, spor dünyasını da ciddi anlamda etkiledi.

    2019 yılında Wimbledon ve ABD Açık'ta yarı final oynayan 27 yaşındaki Ukraynalı Elina Svitolina, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle hiçbir Rus ve Belarus sporcuyla maça çıkmayacağını kaydetti.

    "TURNUVADAN ÇEKİLECEĞİM"

    Svitolina, Meksika'da düzenlenen ve 1 numaralı seribaşı olarak mücadele edeceği Monterrey Turnuvası'nda Rus Anastasia Potapova ile eşleşince turnuvadan çekildiğini duyurdu.

    Ukraynalı sporcu, açıklamasında, tenisin çatı kuruluşları ATP, WTA ve ITF'ten IOC'nin Rus ve Belarus sporcuların tarafsız olarak organizasyonlara alınması çağrısına uymasını istediklerini bildirdi.

    IOC, dünkü toplantısının ardından, "Rus veya Belarus vatandaşları, ister bireysel ister takımca sadece tarafsız sporcular ya da tarafsız takımlar olarak yarışmalara kabul edilmelidir. Yarışmalarda da bu iki ülkeye ait hiçbir ulusal sembol, renk, bayrak veya marş kullanılmamalıdır." tavsiyesinde bulunmuştu.

    Ukraynalı Svitolina, Rus rakiple eşleşince turnuvadan çekildi #1


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü İş Kadını Aslı Demirel'den Kripto Stratejisi!
    Btcrobo

    Ünlü İş Kadını Aslı Demirel'den Kripto Stratejisi!

    Van’da 347 kilo eroin ele geçirildi
    3. Sayfa

    Van’da 347 kilo eroin ele geçirildi

    Ukrayna, AB'ye üyelik başvurusunda bulundu
    Dünya

    Ukrayna, AB'ye üyelik başvurusunda bulundu

    Görüş Bildir