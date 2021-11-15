WTA, Peng'in taciz iddiasının soruşturulmasını istedi

Kadınlar Tenis Birliği (WTA), dünya 191 numarası Peng Shuai'nin, Çin'in eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasının şeffafça soruşturulmasını istedi.

35 yaşındaki tenisçi Peng Shuai, kasım ayının başında 2013 ile 2018 yılları arasında Çin'de başbakan yardımcılığı görevini üstlenen Zhang tarafından üç yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığı mesajını paylaşmıştı.

Paylaşım, internetin devlet kontrolünde olduğu ülkede dakikalar içinde kaldırılmasına rağmen Çinli raketin birkaç hayranı tarafından fotoğraflanarak yayılmıştı.

“SORUŞTURULMASINI BEKLİYORUZ”

WTA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Peng'in Çin'deki sosyal medya platformu Weibo'dan yaptığı paylaşım sonrası yaşananların endişeyle izlendiği belirtilerek, "Peng Shuai ve tüm kadınlar sansürlenmeyi değil, duyulmayı hak ediyor. Bu konunun düzgün bir şekilde ele alınmasını, yani iddiaların tam, adil, şeffaf ve sansürsüz bir şekilde soruşturulmasını bekliyoruz." denildi.

Çiftlerde 2013 Wimbledon ile 2014 Fransa Açık şampiyonluğu bulunan Peng, teklerde ise klasmanda 14. sıraya kadar yükselmiş ve 2014 ABD Açık'ta yarı final oynamıştı.