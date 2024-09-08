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Yankı Erel, İstanbul Challenger 76. TED Open’da çiftlerde şampiyon oldu

Yankı Erel, İstanbul Challenger 76. TED Open’da çiftlerde şampiyon oldu Milli tenisçi Yankı Erel, Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübü’nde bu sene 76’ncısı düzenlenen Istanbul Challenger TED Open’da çiftlerde şampiyonluğa ulaştı. Yankı çiftlerde şampiyon olarak bu turnuvada şampiyonluğa ulaşan ilk Türk raket oldu.