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Zeynep Sönmez, Amerika Açık'ta ana tabloya bir adım uzakta

Zeynep Sönmez, Amerika Açık'ta ana tabloya bir adım uzakta Teniste sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası Amerika Açık'ta milli tenisçi Zeynep Sönmez, elemelerde İsviçreli Jil Teichmann'ı 2-0 yenerek ana tabloya yükselebilmek için son tura kaldı.