Zeynep Sönmez, Amerika Açık'ta ana tabloya bir adım uzakta

AA
Sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık'ta ana tabloya kalmayı başaran dünya 152 numarası milli tenisçi Zeynep Sönmez, Amerika Açık'ta elemelerin ikinci turunda dünya 206 numarası İsviçreli Jil Teichmann'la karşılaştı.
İlk seti 7-5 kazanan Zeynep, ikinci seti rahat bir şekilde 6-0 aldı ve maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak tur atladı.
RUS RAKİBİYLE KARŞILAŞACAK
Avustralya Açık ve Wimbledon'a elemelerin son turunda veda eden 22 yaşındaki milli sporcu, ABD Açık'ın ana tablosuna kalabilmek için elemelerin 2 numaralı seribaşı ismi ve dünya 101 numarası Rus tenisçi Aliaksandra Sasnovich'le yarın karşı karşıya gelecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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