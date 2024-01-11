Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta ana tablo için maça çıkacak

AA
Melbourne’da gerçekleşen Avustralya Açık elemelerinde kariyerinde ilk kez mücadele eden 21 yaşındaki milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda karşılaştığı Çinli tenisçi Xiaodi You’yu 7-5, 6-2’lik setlerle 2-0 yenerek kariyerinin ilk grand slam galibiyetini de elde etmiş oldu.
Elemelerin ikinci turunda ise Sırp rakibi Olga Danilovic’i 6-4, 1-6 ve 1-6’lık setlerde 2-1 mağlup ederek, adını elemelerde finale yazdırdı.
İsmini ana tabloya yazdırabilir
Finalde İsviçreli tenisçi Lulu Sun ile mücadele edecek olan Zeynep Sönmez, rakibini geçmesi durumunda Avustralya Açık tek kadınlar kategorisinde ismini ana tabloya yazdıracak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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