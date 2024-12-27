Zeynep Sönmez, Brisbane International elemelerinde final turuna yükseldi

AA & Ensonhaber

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 500 turnuvasında milli tenisçi Zeynep Sönmez, korta çıktı.

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 22 yaşındaki milli tenisçi, Avustralya'nın Brisbane kentindeki elemelerde mücadele etti.

FİNALE KALDI

Sezonun ilk maçında Ekaterina Makarova ile karşı karşıya gelen Zeynep, Rus rakibi karşısında 52 dakika süren müsabakada sahadan 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

FİNAL TURUNDAKİ RAKİBİ YİNE RUS

Milli sporcu, final turunda 29 Aralık Pazar günü bir başka Rus tenisçi Polina Kudermetova ile karşı karşıya gelecek.