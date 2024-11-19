Zeynep Sönmez: Hedefim ilk 100'ün içinde kalabilmek

AA & Ensonhaber

Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon olan ve sezonu WTA sıralamasında 91. basamakta tamamlayan milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk 100'de kalıcı olmayı hedeflediğini söyledi.

Zeynep, Meksika'daki turnuva ve kariyeri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYON OLABİLDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Bir WTA turnuvasında Çağla Büyükakçay'ın ardından teklerde şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci Türk tenisçi olan Zeynep, şunları dedi:

Meksika benim için zorlu bir turnuva oldu. Fiziksel ve mental olarak zorlandığım anlar oldu. Şampiyon olabildiğim için çok mutluyum. Şampiyon olduktan sonra mükemmel hissettim, çok duygulandım. Hemen ailemi aradım. Benim için çok güzel ve özel bir andı.

"SONUCU ÇOK GÜZEL OLDU"

Meksika'ya zorlu bir süreçte gittiğini aktaran Zeynep, şu şekilde konuştu:

Tokyo'da bir turnuvaya katılmıştım. Tokyo'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Miami'ye, oradan da Merida'ya uçtum. Turnuvaya hazırlanmak ve dinlenmek için sadece 1 günüm vardı. Çok zorlu bir süreç oldu. Hava koşulları ve kortlar çok farklıydı. Ancak iyi adapte oldum. Meksika'ya şampiyonluk beklentisiyle gitmemiştim. Her turnuvadaki gibi maç maç ilerledim. Sonucu çok güzel oldu.

"MOTİVASYON OLARAK İYİ DEĞİLDİM"

Yoğun maç programı ve uzun yolculuk nedeniyle Meksika'daki turnuvaya katılmayı düşünmediğini dile getiren 22 yaşındaki tenisçi, şu ifadeleri kullandı:

Tokyo'dan Hong Kong'daki bir turnuvaya gidecektim. Tokyo'dan tek uçuşla gidebileceğim bir turnuvaydı. Ancak ben o turnuvaya katılmayı unuttum. Bundan dolayı Meksika'ya gittim. Arada süre olduğunu zannediyordum ama o da yokmuş. Biraz zorlu oldu ama gitmenin daha doğru olacağı kararını verdik. Tokyo'da üzücü bir mağlubiyet almıştım. Motivasyon olarak iyi değildim. Ancak sezon sonuna geliyorduk. Son turnuvalar olduğu için gitmenin daha doğru olacağını düşündük. İyi ki gitmişim.

"İLK HEDEFİM, İLK 100'ÜN İÇİNDE KALABİLMEK"

Milli tenisçi, ilk hedefinin WTA sıralamasında ilk 100'deki yerini korumak olduğunu söyledi.

İlk 100'e beklediğinden hızlı girdiğini anlatan Zeynep, şu değerlendirmede bulundu:

İlk hedefim, ilk 100'ün içinde kalabilmek. Geçen yıl 145. olmuştum. Tabii ki yükselmek istiyordum ama 'Amacım buraların oyuncusu olmak' diyordum. Adım adım ilerlemek istediğimi söylemiştim. Biraz hayal ettiğimden ve beklediğimden önce ilk 100'e girdim. Bunu korumak için çok çalışacağım. Benim için yeni bir yolculuk olacak. Umarım hızlı bir şekilde adapte olurum.

"ADIM ADIM İLERLEMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Grand slamlere ana tablodan başlayabilme ihtimali olduğunu aktaran Zeynep, şu ifadeleri kullandı:

Heyecanlıyım. Grand slamlerde ana tablo oynamak, ilk 100'e girmenin en güzel ve önemli kısmı. Çünkü büyük kortlarda, en büyük ve önemli oyunculara karşı mücadele edebiliyorsun, onlardan biri oluyorsun. Ancak ben, 'Şimdi ne yapacağım' veya 'Kazanmam gerekiyor' diye düşünmeyeceğim. Bu beni iyi etkilemiyor. Bundan sonra da adım adım ilerlemeye çalışacağım.

"2024 KARİYERİMDE EN YÜKSEK SEVİYEYE GELDİĞİM YIL"

Zeynep Sönmez, Meksika'da aldığı şampiyonluğun ardından kendisinden beklentilerin arttığının farkında olduğunu dile getirdi.

Sezonu ilk 100'de tamamlayan Zeynep, şu şekilde görüş belirtti:

2024 kariyerimde en yüksek seviyeye geldiğim yıl. Çok güzel zamanlar oldu. Tenis, kazandığından çok kaybettiğin bir spor. Bol bol kaybediyorsun. Toplamda 52 hafta turnuva var ve büyük çoğunluğundan kaybederek ayrılıyorsun. Ben 'Şampiyon olayım, dünya 1 numarası olayım' diye bakmıyorum. Benim için dünümden daha iyi olmam önemli. O yüzden somut hedefler koymuyorum. 2025 için baskının olabileceğini tahmin ediyorum. Bununla başa çıkmam lazım. Benim için yeni bir şey. Adapte olmam gerek. Sonucu düşünmeden elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım.

"HAYALLERİM VAR"

Amacının insanlara olumlu katkı vermek olduğunu kaydeden milli tenisçi, sözlerini şöyle noktaladı: