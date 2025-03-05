Zeynep Sönmez, Indian Wells turnuvasından çekildi

AA & Ensonhaber
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 turnuvası Indian Wells'ten sakatlığı nedeniyle çekildiğini açıkladı.
Zeynep Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Indian Wells turnuvasından sakatlığım nedeniyle çekilmek zorunda kaldım. Oynamayı çok arzuladığım bir turnuvadan bu şekilde ayrılmak üzücü. En kısa zamanda daha güzel günlerde görüşmek üzere.
FİNAL TURUNA YÜKSELMİŞTİ
Dünya sıralamasında 77. basamakta yer alan milli tenisçi, ABD'deki turnuvada Çinli Sijia Wei'yi 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek elemelerde final turuna yükselmişti.
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