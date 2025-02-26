Zeynep Sönmez, Merida Açık Turnuvası'nda 2. tura çıktı

AA & Ensonhaber
Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda heyecan yaşanıyor.
Klasmanın 88. basamağındaki milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida kentindeki "sert kort" turnuvasının ilk turunda dünya 30 numarası Yunan Maria Sakkari ile karşılaştı.
ZEYNEP, YUNAN RAKİBİNİ YENDİ
Merida Açık'ta geçen sezon kariyerinin ilk WTA turnuvası şampiyonluğunu elde eden 22 yaşındaki milli tenisçi, sahadan 7-5 ve 6-2'lik setlerle galip ayrıldı.
Zeynep, WTA 250'den 500 düzeyine bu yıl yükseltilen organizasyonun 2. turunda dünya 37'ncisi Magda Linette'in karşısına çıkacak.
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