Zeynep Sönmez, Merida Açık Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi

AA & Ensonhaber
Dünya sıralamasının 88. basamağındaki milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'nın Merida kentindeki "sert kort" turnuvasında dünya 37 numarası Polonyalı Magda Linette ile karşılaştı.
İlk seti 6-3 kazanarak durumu 1-0 yapan Zeynep, ikinci sette 3-1 öndeyken rakibi sakatlandı. Linette, sakatlık sebebiyle maça devam edemeyince milli sporcu adını çeyrek finale yazdırdı.
RAKİBİ EMMA NAVARRO
Zeynep, çeyrek finalde yarın TSİ 03.00'te turnuvanın 1 numaralı seribaşı, dünya 10 numarası ABD'li Emma Navarro ile karşı karşıya gelecek.
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