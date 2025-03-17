Zeynep Sönmez, Miami Açık'a veda etti

AA & Ensonhaber
Indian Wells Turnuvası elemelerinin final turundan sakatlığı nedeniyle çekilen 22 yaşındaki milli tenisçi Zeynep Sönmez, yaklaşık 2 hafta sonra kortlara döndü.
Klasmanın 78. basamağındaki Zeynep, ABD'nin Miami kentinde düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki kadınlar turnuvasında dünya 138 numarası Japon Ena Shibahara ile karşılaştı.
TURNUVAYA VEDA ETTİ
Rakibine 6-3, 1-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenilen Zeynep, sert zeminde oynanan turnuvaya veda etti.
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