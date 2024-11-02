Zeynep Sönmez, WTA 250 turnuvalarındaki ilk yarı finaline çıktı

AA & Ensonhaber

Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda heyecan devam ediyor.

Klasmanın 127. basamağındaki milli tenisçi Zeynep Sönmez, Arjantin'den Maria Lourdes Carle'yi (dünya 90 numarası) 2-1 ve Fransız Elsa Jacquemot'u (148) 2-0 yenerek çıktığı çeyrek finalde ev sahibi ülke Meksika'dan 1 numaralı seribaşı Renata Zarazua ile karşılaştı.

İLK DEFA SON 4'E KALDI

Zarazua'ya (62) karşı ilk seti 6-3 kaybeden Zeynep, sonraki setleri 6-3 ve 6-4 kazanarak Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) toplam 250 bin dolar ödül dağıtılan turnuvalarında ilk defa adını son 4'e yazdırdı.

RUS RAKİBİYLE KARŞILAŞACAK

22 yaşındaki Zeynep, sert zeminde oynanan turnuvanın yarı finalinde Rus Alina Korneeva'nın (254) karşısına çıkacak.