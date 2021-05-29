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    TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor kentte coşkuyla karşılandı

    Misli.com 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u yenerek TFF Lig'e yükselen Kocaelispor'u kentte taraftarlar coşkuyla karşıladı.
    • AA
    • 29.05.2021 - 04:20
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    TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor kentte coşkuyla karşılandı

    İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan play-off final maçında Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF 1. Lig'e çıkan Kocaelispor taşıyan otobüs, gece saatlerinde kente giriş yaptı.

    COŞKULU KARŞILAMA

    Kafile şehirde, taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

    Kocaelispor kafilesi, taraftarlarla marşlar söyleyerek TFF 1. Lig'e çıkmanın coşkusunu paylaştı.

    Polis ekipleri kutlamaların yapıldığı alanda güvenlik önlemleri aldı.

    TFF 1. Lig e yükselen Kocaelispor kentte coşkuyla karşılandı #1

    TFF 1. Lig e yükselen Kocaelispor kentte coşkuyla karşılandı #2

    TFF 1. Lig e yükselen Kocaelispor kentte coşkuyla karşılandı #3

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