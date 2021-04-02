TFF: 3 hakemin testi pozitif

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), üç hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), iki üst klasman hakemi ile bir üst klasman yardımcı hakeminin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"10 GÜN BOYUNCA İZOLASYON SÜRECİ DEVAM EDECEK"

"Herhangi bir semptom göstermemelerine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınan hakemlerimizin tedavisine başlanmıştır.

10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."