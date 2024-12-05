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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu TRT'de futbol gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hacıosmanoğlu, Ali Koç'a yalakalık iddialarına sert yanıt verirken açıklamalarının devamında Dursun Özbek hakkında da konuştu.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İBRAHİM HACIOSMANOĞLU OLARAK CEVAP VERECEĞİM"

"Hayatımda ilk kez konuşmadan önce not aldım. Çünkü insanların şahsiyetlerini koruması çok kolay değil bu toplumda. 3 tane evladım var, tek amacım onlara babamın bana bıraktığı şahsiyetli ismi bırakmak. Sayın başkanın (Dursun Özbek) açıklamalarına kurumsal olarak cevap vereceğim. Açıklamalar ve iftiralar, ahlak sınırlarını zorluyor. Kabul edilebilir gibi değil. Bazı konulara TFF başkanı olarak değil, İbrahim Hacıosmanoğlu olarak cevap vereceğim."

"HAKEM ARKADAŞIMIZIN ARKASINDAYIZ"

"MHK'nin atamalarına ben karışmıyorum. Ben hiçbir birime karışmıyorum, olumsuz bir konu olursa hesabını sorarım. Hakem arkadaşımızın (Oğuzhan Çakır) arkasındayız, kötü bir maç yönetmedi. Galatasaray'a farklı gözle baktığımızı söylüyorlar. Neden böyle bir şey yapalım. TFF'de ilk kez 7 tane kulüp başkanı var, herkes formalarını çıkardı. Bizim tek derdimiz eşit ve adil olmak. Bize destek vermelerinin karşılığı imtiyaz vermekse bizde o yok. Her hakem her maça gidecek."

"HATTA EKLEYEYİM, RUHUNU DA ALIRIM"

"Başkanın söylediği 'el uzatanın elini kırarım' sözünü katılıyorum. Hatta ekleyeyim, ruhunu da alırım. Bu bütün kulüplerimiz için geçerli. Camialara ve taraftarlarına sonsuz saygımız var."

"EYÜPSPOR'UN HAKKI YENDİ"

"Maça Oğuzhan Çakır'ın talimatla mı gönderildiği soruluyor. Talimatla verilmiş olsa maçta, Eyüpspor'un hakkı yendi."

"TÜRK TAKIMININ OLMADIĞI KURADA BENİM NE İŞİM VAR" DEDİM

"Sayın başkanın söylediği sözler, bizim Galatasaray'a antipati ile bakmamızı sağlamaz. Biz oyuncuların hocanın emeğini niye yiyelim. 'Kapıların arkasında Galatasaray konuşuyor' diyor. Biz niye konuşmayalım. Bir yerde konuştuk, Cannes'da UEFA toplantısı vardı. Ceferin ile görüştük, kafamız uyuştu. 'Sen de benim gibi biraz kırıksın' diyorum ona. Young Boys'a elenince onunla konuştuk, elendiğimiz için üzüldüm gidiyordum ülkeye. 'Niye gidiyorsun?' dedi. 'Türk takımının olmadığı kurada benim ne işim var?' dedim. O da üzüldü Galatasaray'ın elenmesine."

"KİMSEYE YALAKALIK YAPMADIK"

"Kulüplerin yarısından fazlası bizi istemezse gideriz. Yapı diyor... Şimdi yapı, yalıya döndü biliyorsunuz. Benim yalısı olan arkadaşım yok. Benim birisiyle Galatasaray aleyhine konuştuğum ispatlanırsa görevi bırakırım. Orası, Ali Bey'in (Ağaoğlu) evi. Benim de yakın akrabam olur. Orası sanki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yalısı gibi anlatıyorlar. Ben ev sahibiyim, UEFA Başkanı'nı oturttuk, Fenerbahçe Başkanı oturdu. Ben daha samimi olsun diye gittim sandalye aldım. Koltuk mu orada önemli olan? Oradan alındı yalıya indi konu. Fenerbahçe'yi ima ediyor Dursun Başkan, 'aynı ağızdan konuşuyorlar' diyor. Bu ahlak sınırlarını zorlayan bir cümle. Bunların yarısı doğruysa ben adam değilim. İnsanların şahsiyetine dokunuyor. 'Trabzonspor başkanıyken olan fabrika ayarlarına ne zaman dönecek' diye soruyorlar. O zaman kulübü savunuyorduk. Bugün TFF başkanıyız. Ben Ali Koç'a yalakalık yapıyorum gibi konuşuyorlar. Bu insanın şahsiyetiyle alakalı. Sen benim şahsiyetime hakaret etme yetkisini nereden buluyorsun? Bir de Galatasaray gibi güzide bir kulübün başkanısın. Ali Koç aynı anda Kulüpler Birliği başkanı. Biz bütün eski defterleri kapattık dedik. Biz 58 yaşına kadar kimseye yalakalık yapmadık."

"BUNU TÜRKİYE'DE KULLANAN HESAPLAR GALATASARAY FORMASI GİYİYOR"

"Bu Galatasaray camiasına yakışır mı? 'Fetöş' denen örgüt beni çok sever. Bana sürekli 'Fuat Avni'den mesajlar geliyordu. 'Ayın 15'inde istifa ettiğini bildir yoksa kasetlerini yayınlayacağım' diye. Montajda usta oldukları için endişelenmedim değil. 2015'te kumarbaz başkana çıktı adımız. Ne hikmetse 2024'te aynı görüntü servis ediliyor. Bu görüntüyü yayanlar belli, FETÖ hesapları. Ama bunu Türkiye'de kullanan hesaplar Galatasaray forması giyiyor. Elbette onlar da bizim gibi FETÖ'yü lanetliyor ama benim beklentim 'TFF Başkanı hakkında FETÖ'nün propagandasını kullananlar bizden değildir' demesiydi Galatasaray'ın. Adamlığın gereği budur."

13 MAÇTA 2 BERABERLİK

"Şahsıma hakaretler bulunan insan, ya düzeltmek zorunda ya da ispatlamak zorunda. Seçildiğimden beri Dursun Özbek ile mi daha çok görüşmüşüm, Ali Koç ile mi, baksınlar. Dursun Özbek ile 5 kez görüşmüşsem Ali Koç ile 20 kez görüşmem lazım çünkü Kulüpler Birliği başkanı. 13 maçta 2 beraberliğiniz var sadece, biz mi siz karşı tutum sergiliyoruz? Fenerbahçe ağzıyla konuşuyor diye bana nasıl söylersiniz?"

"BENİM GÖZLERİME BAKTINIZ MI?"

"Bana savaş açıyorsunuz, hiç benim gözlerime baktınız mı?"

"SAVCILIĞA VERİLEN 2 KULÜP HAKKINDAYDI"

"Dursun Başkan da bize 'Biz portalı olarak biliyorduk. Para farklı yerlerden gelince bir iş var dedim hemen sözleşmeyi feshettirdim' dedi. Ben daha önceki yayınımda sizin hakkınızı savunuyorum bu konuda. Bana sorulan soru savcılığa verilen iki kulüp hakkındaydı, ben sizi ayırmışım, onlar için söylemişim 'Ne hikmetse savcılık takipsizlik kararı verdi' cümlesini."

"4 AYDIR ŞİRKETİME GİTMEDİM"

"Ben 4 aydır şirketime gitmedim. Daha 1 kez TFF'de başkanlık makamına oturmadım. Kim gelirse gelsin TFF'ye, kimse bize yön veremez."

"OY VEREN DE VERMEYEN DE AYNI"

"Ben Dursun Özbek ile görüşüyordum önceden de. Seçim öncesi arayıp destek istediğimde 'Mahmut Özgener'e sözüm var, aday olursa ona oy vereceğim' dedi. beni destekleyecek olsaydı, çakar imzayı verirdi! Seçimden bir gece önce geldi, 'Oyumuzu size vereceğiz.' dedi. Seçimden sonra benim için oy veren de vermeyen de aynı."

"TEK TİP SÖZLEŞME OLACAK"

"Tek tip sözleşme olacak artık. Bütün menajerlik hakları, imaj hakları aynı sözleşmede olacak. Biz olduğumuz sürece noktasından virgülüne kadar bunu sürdüreceğiz."

"MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

"Biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Allah bizi mahcup etmesin. Bu yönetim kısa sürede oluştu ama belki de tarihin en uyumlu yönetimi. Sayın Cumhurbaşkanımız'ı ziyarete gittiğimizde o da aynı şeyi söyledi. Bir tane takım şampiyon olacak. Biz şimdi TFF olarak bu insanların nefsini tatmin edelim diye onlara hizmet mi edeceğiz. 160 tane kulüp var, Anadolu kulüpleri nasıl ayakta kalacak o zaman? Başarı sadece Türkiye'de mi oluyor, lig gelişirse Avrupa'da daha iyi mücadele etmez misin? Belki önümüzdeki yıllarda adı şanlı kulüplerimiz lisans alıp Avrupa'ya gidemeyecek, onlar da biliyor bunu. Yayın geliri 500 milyon dolar'dan 150'ye düştü. Kavgalardan oluyor bu. Bu şekilde kavga eden insanlara hangi kurum yardımcı olur? Neyin kavgasını ediyorsunuz ya! Kim talimatla gönderiyor ya!"

"MHK BAŞKANI'NI DA YABANCI YAPIN"

"Ben ortak yönetme fikrine karşıyım. UEFA, Kulüpler Birliği adı altında onu kabul etmiyor zaten. 'Şirketi kurun, MHK'nin yetkilerinin devrediyorum size' dedim. Yalılarda konuşmalar yapıyoruz ya, kafasının arkasında tilki olan, yalılarda operasyon yapan TFF Başkanı hakemleri kulüplere bırakır mı? Yabancı merakınız var, alın getirin. MHK Başkanı'nı da yabancı yapın."

"HAKEM HATASIYLA MAÇ KAYBETTİK"

"Trabzonspor'daki son sezonumda M'Bia diye bir oyuncu aldık, Avrupa'nın en iyi orta sahalarından birisi. 29 yaşında aldık, 39 değil. Tehdit mesajları geliyordu ya, 3 maç üst üste hakem hatasıyla maç kaybettik. Ben kulüp başkanlarının nasıl düşündüğünü bilmiyor muyum?"

"YÖNLENDİRME İLE İŞ YAPMAYACAĞIZ"

"MHK Başkanı'na söylediğim tek şey var; yönlendirme ile iş yapmayacağız."

"DERVİŞİN FİKRİ NEYSE ZİKRİ DE ODUR"

"Kulüp başkanlarıyla oturup yemek yemem, sohbet etmem... Biz adamsak bunların bizim icraatlerimize niye etkisi olsun. Dervişin fikri neyse zikri de odur. Geçmişte demek ki böyle ilişkiler vardı diye düşünüyor insanlar."

"KAVGA EDEREK Mİ ÖRNEK OLACAĞIZ"

"Kavga ederek mi insanlara örnek olacağız? Bunu 'en kavgacı başkan' olarak söylüyorum."

"BİZE KİMSENİN KIZMAYA HADDİ YOK"

"Trabzonspor ile ne görüştünüz? Neye kızdılar?"

"Kızma kelimesini kullanmayalım, bize kimsenin kızmaya haddi yok. Hele yüzümüze karşı kızmak... Haksız olduğumuz konuda haksızlığımızı kabul ederiz. Öyle bana laf söyleyip de ortamı buz kesecek ifadeler kullanmak... Trabzonspor benim yuvam, ben oradan çıktım."

"KOLUMUZU KESSENİZ BORDO-MAVİ AKAR"

"Trabzonsporlu arkadaşlara da söyledim 'Sonuçlara ben de sizin kadar üzülüyorum, belki sizden fazla üzülüyorum' diye. Sonuçta kolumuzu kesseniz bordo-mavi akar ama TFF olarak herkese eşit durmamız gerekiyor. Ertuğrul Başkan seçimlerde bana destek vermemiş olsa dahi, Trabzonspor'a benim böyle bir kahpelik yapma şansım olabilir mi ya! Sadece Trabzonspor'a değil bütün kulüplere aynı şekilde."

"HAKEM YETİŞTİRMEMİZ LAZIM"

"Kulüpler kendi dertlerini söyleyecek, MHK onlara cevabını verecek. Aynı zamanda hakemler de serzenişlerini iletecek. Bu konuda bir çalışmamız var, bitmek üzere. Hakem yetiştirmemiz lazım. Eski hakemlerin çoğu televizyonlarda yorumcu. Genç hakemlerle ilgili rencide edici açıklamalar yapıyorlar. Bu MHK ile gelen kurduğumuz yeni sistem meyvelerini verecek."

"GENÇ HAKEMLERİN HİÇ ENDİŞESİ OLMASIN"

"Genç hakemlerin hiç endişesi olmasın, onlarla beraber gideceğiz Allah'ın izniyle. 58 yaşındayım, 45 sezonu tek tek anlatırım size. Biz her şeyi biliyoruz. Hakem arkadaşların sahadaki hatalarını kabul ederim ama VAR'daki hatayı kabul etmiyorum. Eksiklerimiz var ama bunları düzeltmeyi amaçlıyoruz. VAR'dakinin görevi sahadaki hatayı düzeltmek, neye müdahale edeceğinizi neye etmeyeceğinizi biliyorsunuz. Bunu yapmadığınız zaman kamuoyu vicdanı zedeleniyor. Zamana, birliğe ve desteğe ihtiyacımız var. Genç hakemlerimiz merak etmesin, onları bırakıp gitmiyoruz. İstediğim tek bir şey var. Renk, güç ayrımı yapmadan adil kuralları uygulamalarını istiyoruz. Bunun aksine bir laf duyuyorlarsa, benim telefonuma ulaşmaları zor değil, arasınlar."

AVRUPA'DA TÜRK HAKEMLERİN VAR'DA SİNYALLEŞTİĞİ İDDİASI

"İlk sefer sizden duyuyorum bunu. Atilla Karaoğlan'a yeni görev verildi daha. UEFA ile çok güzel ilişkilerimiz var. Süper Lig'de bazı hakemlerin görev alması için 2 sene tecrübesi olması gerekiyor, 1.5 sene olanlar için ricacı oldum kabul ettiler."

"YABANCI VAR HAKEMİ GELECEK Mİ?"

"Kulüplerden talepler geliyor. Milli takım hocası yabancı, eğitmen yabancı ama bu aynı şey değil. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yabancı VAR'ı çok arzu edenlere az önce de söyledim kendileri yönetsinler MHK'yi. Ama biz kendi evlatlarımıza güveniyoruz."

"BUNLARIN AĞABABASI CÜNEYT ÇAKIR"

"UEFA ile heyet olarak görüşme yapmaya gittiğimizde MHK başkanımız, Rosetti ile görüşme yapacaktı. Ben de 'merhaba' diyeyim dedim. Orada baktım 4-5 tane hakemin ismi var. 'Hem içişlerinize karışma niyetimiz yok diyorsun hem de 'Bunlar yetişmiş' diyorsun' dedim. Bunların ağababası Cüneyt Çakır'ı Avrupa'da top model yaptınız, Türkiye'de güç kimden yanaysa ona göre maç yönetti, Türkiye'de FETÖ diye bir örgüt var biliyorsunuz dedim. Galatasaray - Trabzonspor maçında Denayer eliyle voleybol oynadı, bu eliyle 'yürü yürü' dedi. 'Sen bana bunları anlatma' dedim."

"YALISININ NEREDE OLDUĞUNU BİLİYORSAM NAMERDİM"

"Dursun Özbek iddialarını ispatlamak zorunda. Bütün camialara saygım sonsuzdur, Galatasaray'a da saygım var. Başkanlarının olmayan şeyleri varmış gibi konuşmasından ötürü onu da yargılansınlar. Yalılarda, kapı arkalarında kim böyle bir şey yaparsa haysiyetsiz ve şerefsizdir. Ben Ali Koç'un yalısının nerede olduğunu biliyorsam namerdim."

"ARTIK DURSUN ÖZBEK'E SAYGIM YOK"

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti.

Galatasaray'ın paylaşımı üzerine Hacıosmanoğlu canlı yayında "İstifayı burada mı açıklayayım yoksa yarın arkadaşlarla görüşerek mi açıklayayım? Yönetim kuruluna sormazsam ayıp olur. Ben çocuklarıma haysiyetli bir miras bırakacağım. İspatlamazsanız bunun bedeli ağır olur. Benim sözlerini ispatlamayan Dursun Özbek'e saygım yok. Benim gözümde saygısını yitirdi. Böyle bir metin yayınlıyorlarsa kamuoyu onların niyetini anlamıştır." dedi.

"BİZİ KORKUTMAYA MI ÇALIŞIYORSUN"

"Nasıl bir kumpas kurduk size ki siz 3 puan farkla öndesiniz! Kumpas kursak bu mu olurdu? Benim takımım Trabzonspor ya, Ertuğrul başkan bunu söylese toplum 'haklı galiba Trabzonspor ne halde' der. Hiç mi gücümüz yetmedi ya kumpas kurmuşuz hala lidersin! Biz Galatasaray'ın başarısızlığını mı istiyoruz, böyle bir saçmalık olabilir mi? Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda beni alkışlayan Galatasaray taraftarı değil miydi? Bizi korkutmaya mı çalışıyorsun, biz sokaktan geldik! Biz yarını düşünerek yaşamayız. Çok güzel bir açıklama yapmışlar."