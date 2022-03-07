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    TFF: Yayın hakkı sözleşmesinde imza hakkı Saran ve TRT'ye geçti

    TFF: Yayın hakkı sözleşmesinde imza hakkı Saran ve TRT'ye geçti

    Türkiye Futbol Federasyonu, mevcut yayıncı kuruluşun yeni ihalede hakkını kaybettiğini vurgulayarak, sıranın Saran Medya ve TRT’ye geçtiğini duyurdu.
    • İHA
    • 07.03.2022 - 21:18
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 22:12
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    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) devam eden yayın ihalesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

    DİGİTURK İMZALAMADI

    TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada mevcut yayıncı kuruluş Digiturk ile sözleşme imzalanmadığı belirtildi.

    İmza sırasının Saran Medya ve TRT'ye geçtiği belirtilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

    "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Yayın İhale Komisyonu'nun aldığı karar gereğince, Paket 4 kapsamında Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-D, Paket 1-E, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3 için verilen süre sonunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) ile sözleşme imzalanması söz konusu olmamıştır.

    İMZA HAKKI SARAN MEDYA VE TRT'DE

    Bu kapsamda, 28.02.2022 tarihli kamuoyu açıklamamızda da duyurulduğu gibi, ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır."

    TFF: Yayın hakkı sözleşmesinde imza hakkı Saran ve TRT ye geçti #1


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