TFF, yeni sezonda küme düşecek takım sayısını açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda küme düşecek takım sayısını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, Süper Lig'de bu sezon 4 takımın küme düşeceği belirtildi.

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonu 11 Ağustos tarihinde başlayacak.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği yeni sezon öncesi merakla beklenen karar ise TFF tarafından açığa kavuşturuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonda küme düşecek takım sayısını açıkladı.

Buna göre, Süper Lig 20 takım arasında çift devreli lig usulüne göre oynanacak.

4 takım lige veda edecek

Sezon sonunda Süper Lig'de 17, 18, 19 ve 20'nci sıraları alan 4 takım TFF 1. Lige düşecek.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sezon sonunda Süper Lig'de 17, 18, 19 ve 20'inci sıraları alan 4 (dört) takım TFF 1. Lige düşecek.

Hatayspor ve Gaziantep FK ligde yer alacak

Geçtiğimiz sezon deprem felaketi nedeniyle hakları dondurulan Hatayspor Kulübü ve Gaziantep Futbol Kulübü bu sezon Süper Lig'de yer alacak.

Daha önce Süper Lig'in 20 takım ile oynanacağı belirtilmişti.

İşte yeni sezon Süper Lig statüsü:

* Süper Lig 20 takım arasında çift devreli lig usulüne göre oynanacak.

* Sezon sonunda Süper Lig'de 17, 18, 19 ve 20'nci sıraları alan 4 takım TFF 1. Lige düşecek.

* TFF 1. Lig'de 1, 2 ve 3'üncü sıraları alan 3 takım Süper Lig'e yükselecek.

* Süper Lig'de 16'ncı sırayı alan takım ile TFF 1. Lig'de 4'üncü sırayı alan takım arasında play-off maçı oynanacak. Play-off maçını kazanan takım Süper Lig'de kalacaktır.

* Süper Lig'de 15'inci sırayı alan takım ile TFF 1. Lig'de 5'inci sırayı alan takım arasında play-off maçı oynanacak. Play-off maçını kazanan takım Süper Lig'de kalacaktır.

Yeni sezon 11 Ağustos'ta başlıyor

Yeni sezon Süper Lig müsabakaları 11 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak ve 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.