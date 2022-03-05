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    TGF Türkiye Golf Turu’nda 3. Ayak Antalya’da başladı

    Türkiye Golf Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu’nun 3. ayağının ilk raundu, Antalya Serik’te bugün başladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 21:01
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    TGF Türkiye Golf Turu’nda 3. Ayak Antalya’da başladı

    Sueno Golf Kulübü’nün Sueno Pines Golf sahasında oynanan müsabakada, sahaya Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Olympos Golf Kulübü, International Golf Kulübü, National BGK ve Antalya Bahçeşehir Koleji SK.’dan 9’u kadın toplam 21 sporcu çıktı. Oynanan ilk raundun sonunda, erkeklerde Sueno Golf Kulübü’nden İbrahim Tarık Aslan 75 (+3) gross skorla birinci, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü’nden Berk Çelik 76 (+4) gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü’nden Can Gürdenli 78 (+6) gross skorla üçüncü, kadınlarda Antalya Gençler Golf Spor Kulübü’nden İrem Demir 81 (+9) gross skorla birinci olurken, National Golf Kulübü’nden Petek Peker ve Kemer Golf Kulübü’nden Sude Bay 82’şer (+10) gross skorla ikinciliği paylaştı. TGF Türkiye Golf Turu’nun 3. ayak 2. raund mücadelesi, 5 Mart Cumartesi günü Sueno Dunes Golf Sahası’nda oynanacak. Oynanacak müsabakaların canlı skoruna https://scoring.datagolf.pt/live-test/Home/ls_classif.aspx linkinden ulaşabilirsiniz.

     

    TGF Türkiye Golf Turu’nda 3. Ayak Antalya’da başladı #1


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