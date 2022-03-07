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    TGF Türkiye Golf Turu’nda 3. Ayak Antalya’da Tamamlandı

    Türkiye Golf Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu’nun 3. Ayak müsabakaları, 4-6 Mart tarihleri arasında Antalya Serik’te oynandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 10:45
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    TGF Türkiye Golf Turu’nda 3. Ayak Antalya’da Tamamlandı

    Sueno Golf Kulübü’nün Sueno Pines ve Dunes Golf sahalarında oynanan müsabakalarda sahaya Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Olympos Golf Kulübü, International Golf Kulübü, National BGK ve Antalya Bahçeşehir Koleji SK.’dan 9’u kadın toplam 21 sporcu çıktı. Oynanan final raundun sonunda, erkeklerde Sueno Golf Kulübü’nden İbrahim Tarık Aslan toplamda 220 (+10) gross skorla birinci, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü’nden Berk Çelik toplamda 221 (+11) gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü’nden Can Gürdenli toplamda 229 (+19) gross skorla üçüncü oldu. Kadınlarda National Golf Kulübü’nden Petek Peker toplamda 224 (+14) gross skorla birinci, National BGK’dan Ayşe Demir toplamda 232 (+22) gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü’nden Sude Bay toplamda 234 (+24) gross skorla müsabakaları üçüncü tamamladı. TGF Türkiye Golf Turu’nun 3. ayağının sonunda, müsabakaya katılan oyuncular derecelerine göre ödüllerini aldılar. Ödül Törenine TGF Yönetim Kurulu üyesi Recep Turan’da katıldı. TGF Türkiye Golf Turu’nun 4. Ayak müsabakaları, 18-20 Mart tarihleri arasında Antaya’da bulunan Kaya Palazzo Golf Kulübü’nde oynanacak.

    TGF Türkiye Golf Turu’nda 3. Ayak Antalya’da Tamamlandı #1


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