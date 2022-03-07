TGF Türkiye Golf Turu’nda 3. Ayak Devam Ediyor

TGF Türkiye Golf Turu’nda 3. Ayak Devam Ediyor

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu’nun 3. ayağının ikinci raundu, Antalya Serik’te devam ediyor.

Sueno Golf Kulübü’nün Sueno Dunes Golf sahasında oynanan ikinci gün müsabakasında, sahaya Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Olympos Golf Kulübü, International Golf Kulübü, National BGK ve Antalya Bahçeşehir Koleji SK.’dan 9’u kadın toplam 21 sporcu çıktı. Oynanan ikinci raundun sonunda, erkeklerde Antalya Gençler Golf Spor Kulübü’nden Berk Çelik toplamda 147 (+6) gross skorla birinci, Sueno Golf Kulübü’nden İbrahim Tarık Aslan toplamda 149 (+8) gross skorla ikinci olurken, Kemer Golf Kulübü sporcularından Mehmet Kazan ve Can Gürdenli toplamda 156 (+15) gross skorla üçüncülüğü paylaştı. Kadınlarda National Golf Kulübü’nden Petek Peker ve Kemer Golf Kulübü’nden Sude Bay toplamda 153’ er (+12) gross skorla birinci basamağı paylaşırken, National BGK’dan Ayşe Demir toplamda 156 (+15) gross skorla üçüncü sırada yer aldı. TGF Türkiye Golf Turu’nun 3. ayak final raundu mücadelesi, 6 Mart Pazartesi günü Sueno Dunes Golf Sahası’nda oynanacak. Oynanacak müsabakaların canlı skoruna https://scoring.datagolf.pt/live-test/Home/ls_classif.aspx linkinden ulaşabilirsiniz.