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    TGF Türkiye Golf Turu’nda 5. Ayak müsabakaları tamamlandı

    Türkiye Golf Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu’nun 5. ayağı, Bodrum’da tamamlandı.
    • Özel Haber
    • 04.04.2022 - 10:07
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    TGF Türkiye Golf Turu’nda 5. Ayak müsabakaları tamamlandı

    Bodrum Regnum Golf Country’de oynanan müsabakalarda, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Regnum Golf Spor Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Olympos Golf Kulübü ve National BGK’dan 9’u kadın toplam 21 sporcu sahaya çıktı.

    TGF Türkiye Golf Turu 5. Ayak müsabakasının final raundunun sonunda erkeklerde Sueno Golf Kulübü’nden İbrahim Tarık Aslan toplamda 227 (+14) gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü’nden Can Gürdenli, Antalya Gençler Golf Akademisi sporcularından Berk Çelik ve Taner Yamaç ise toplamda 228 (+15) gross skorla ikinciliği paylaştı.

    Kadınlarda, Bodrum Golf Kulübü’nden Zeynep Sualp toplamda 233 (+20) gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü’nden Sude Bay toplamda 235 (+22) gross skorla ikinci, Antalya Gençler Golf Akademisi’nden İrem Demir toplamda 242 (+29) gross skorla üçüncü oldu.

    TGF Türkiye Golf Turu’nun 5. ayağının sonunda, müsabakaya katılan oyuncular derecelerine göre ödüllerini aldılar.

    TGF Türkiye Golf Turu’nun 6. Ayak müsabakaları, 15-17 Nisan tarihlerinde Bodrum’da yer alan Bodrum Regnum Golf Country’de oynanacak.

    TGF Türkiye Golf Turu’nda 5. Ayak müsabakaları tamamlandı #1

    TGF Türkiye Golf Turu’nda 5. Ayak müsabakaları tamamlandı #2

    TGF Türkiye Golf Turu’nda 5. Ayak müsabakaları tamamlandı #3


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