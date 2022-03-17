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- TGF Türkiye Golf Turu’nun 4. Ayağı Antalya’da Başlıyor
TGF Türkiye Golf Turu’nun 4. Ayağı Antalya’da Başlıyor
Türkiye Golf Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu’nun 4. ayağı, Antalya’da yarın başlıyor.
- Haber Merkezi
- 17.03.2022 - 19:20
Kaya Palazzo Golf Sahası’nda oynanacak müsabakada, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Olympos Golf Kulübü, National BGK ve Antalya Bahçeşehir Koleji SK.’dan 9’u kadın toplam 21 sporcu sahaya çıkacak.
Üç raund oynanacak turnuva, 20 Mart Pazar günü yapılacak final raundunun ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.