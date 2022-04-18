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    TGF Türkiye Golf Turu’nun 6. Ayak müsabakaları tamamlandı

    Türkiye Golf Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu’nun 6. ayağı, Bodrum’da gerçekleştirildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 10:33
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 10:35
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    TGF Türkiye Golf Turu’nun 6. Ayak müsabakaları tamamlandı

    Bodrum Regnum Golf Country’de oynanan müsabakalarda, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Regnum Golf Spor Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Antalya Bahçeşehir Koleji SK., İstanbul Gençler Golf Akademisi, Olympos Golf Kulübü ve National BGK’dan 9’u kadın toplam 21 sporcu mücadele etti.

    TGF Türkiye Golf Turu 6. Ayak müsabakasının final raundunun sonunda erkeklerde Sueno Golf Kulübü’nden İbrahim Tarık Aslan toplamda 218 (+5) gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü’nden Can Gürdenli toplamda 229 (+16) gross skorla ikinci, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü’nden Berk Çelik toplamda 236 (+23) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

    Kadınlarda, İstanbul Gençler Golf Akademisi’nden Zeynep Denizci toplamda 234 (+21) gross skorla birinci olurken, İstanbul Golf Kulübü’nden Almina Erdoğan ve Antalya Gençler Golf Spor Kulübü’nden İrem Demir toplamda 236’şar (+23) gross skorla ikinciliği paylaştı.

    Oynanan final raundunun ardından, müsabakaya katılan oyuncular derecelerine göre ödüllerini aldılar.

    TGF Türkiye Golf Turu’nun 7. Ayak müsabakaları, 26-28 Nisan tarihleri arasında  Marmara Golf Sahası’nda oynanacak.

    TGF Türkiye Golf Turu’nun 6. Ayak müsabakaları tamamlandı #1


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