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- TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler İstanbul 1. Ayak Müsabakası Tamamlandı
TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler İstanbul 1. Ayak Müsabakası Tamamlandı
- Haber Merkezi
- 11.04.2022 - 10:44
İstanbul, Antalya ve Ankara’da yapılacak Yerel Yıldızlar Turu minikler turnuvalarının İstanbul ayakları başladı.
Silivri’de yer alan Marmara Akademi Golf Sahası’nda oynanan Yerel Yıldızlar Turu Minikler İstanbul müsabakalarının 1. ayağında, Moda Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü ve Ataşehir Golf Kulübü’nden A kategorisinde 24, B kategorisinde 26 sporcu mücadele etti.
Oynanan turnuvanın minik erkekler A kategorisinde Ataşehir Golf Kulübü’nden Poyraz Arben Yılmaz 23 stableford skorla birinci, Klassis Golf Kulübü’nden İlker Çınar Gültin 22 stableford skorla ikinci, Ataşehir Golf Kulübü’nden 20 stableford skorla üçüncü, minik kızlar A kategorisinde İstanbul Golf Kulübü’nden Zeynep Koç 25 stableford skorla birinci, Moda Golf Kulübü’nden Ekin Sude Nur 23 stableford skorla ikinci, Klassis Golf Kulübü’nden Duru Taşkın 22 stableford skorla üçüncü oldu.
Minik erkekler B kategorisinde Kemer Golf Kulübü’nden Taylan Aksoy 20 stableford skorla birinci, İstanbul Golf Kulübü’nden Can Çıtak 18 stableford skorla ikinci, Moda Golf Kulübü’nden Aslan Kaan Bulut 16 stableford skorla üçüncü, minik kızlar B kategorisinde Ataşehir Golf Kulübü’nden Naz Doğru 22 stableford skorla birinci, Moda Golf Kulübü’nden Dora Cınkılıc 20 stableford skorla ikinci, Klassis Golf Kulübü’nden Zeynep Su Polat 16 stableford skorla üçüncü sırada TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler İstanbul 1. Ayak müsabakasını tamamladı.
Turnuvada dereceye giren sporcular, turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreniyle madalyalarını aldılar.
TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler İstanbul 2. Ayak müsabakası, 10 Nisan Pazar günü Marmara Akademi Golf Sahası’nda oynanacak.