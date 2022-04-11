Petrol
100.98
-1.75%
Euro
16.10
0.32%
Dolar
14.74
-0.02%
Altın
923.37
-0.01%
Borsa
2420
1.13%
Bitcoin
627.400
-1.22%
BTXN Coin
31.78
-1.54%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler İstanbul 1. Ayak Müsabakası Tamamlandı

    Türkiye Golf Federasyonu'nun 2022 faaliyet programında yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu İstanbul Minikler 1. Ayak müsabakası tamamlandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 10:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler İstanbul 1. Ayak Müsabakası Tamamlandı

    İstanbul, Antalya ve Ankara’da yapılacak Yerel Yıldızlar Turu minikler turnuvalarının İstanbul  ayakları başladı.

    Silivri’de yer alan Marmara Akademi Golf Sahası’nda oynanan Yerel Yıldızlar Turu Minikler İstanbul müsabakalarının 1. ayağında, Moda Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü ve Ataşehir Golf Kulübü’nden A kategorisinde 24, B kategorisinde 26 sporcu mücadele etti.

    Oynanan turnuvanın minik erkekler A kategorisinde Ataşehir Golf Kulübü’nden Poyraz Arben Yılmaz 23 stableford skorla birinci, Klassis Golf Kulübü’nden İlker Çınar Gültin 22 stableford skorla ikinci, Ataşehir Golf Kulübü’nden 20 stableford skorla üçüncü, minik kızlar A kategorisinde İstanbul Golf Kulübü’nden Zeynep Koç 25 stableford skorla birinci, Moda Golf Kulübü’nden Ekin Sude Nur 23 stableford skorla ikinci, Klassis Golf Kulübü’nden Duru Taşkın 22 stableford skorla üçüncü oldu.

    Minik erkekler B kategorisinde Kemer Golf Kulübü’nden Taylan Aksoy 20 stableford skorla birinci, İstanbul Golf Kulübü’nden Can Çıtak 18 stableford skorla ikinci, Moda Golf Kulübü’nden Aslan Kaan Bulut 16 stableford skorla üçüncü, minik kızlar B kategorisinde Ataşehir Golf Kulübü’nden Naz Doğru 22 stableford skorla birinci, Moda Golf Kulübü’nden Dora Cınkılıc 20 stableford skorla ikinci, Klassis Golf Kulübü’nden Zeynep Su Polat 16 stableford skorla üçüncü sırada TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler İstanbul 1. Ayak müsabakasını tamamladı.

    Turnuvada dereceye giren sporcular, turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreniyle madalyalarını aldılar.

    TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler İstanbul 2. Ayak müsabakası, 10 Nisan Pazar günü Marmara Akademi Golf Sahası’nda oynanacak.

    TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler İstanbul 1. Ayak Müsabakası Tamamlandı #1

    TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler İstanbul 1. Ayak Müsabakası Tamamlandı #2


    İlginizi Çekebilir

    Kim Min-Jae ve İrfan Can Kahveci'nin güldüren diyaloğu
    Futbol

    Kim Min-Jae ve İrfan Can Kahveci'nin güldüren diyaloğu

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor
    Tesla

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor

    10 Nisan Pazar 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
    Futbol

    10 Nisan Pazar 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Görüş Bildir