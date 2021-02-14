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    Thiam'ın golü Senegalli çocukları sevindirdi

    Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü 2-1 yendiği maçta Mame Thiam'ın golü sonrası Senegalli çocukların yaşadığı gol sevinci sosyal medyada ilgi gördü.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2021 - 06:05
    • Güncelleme : 14.02.2021 - 06:17
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    Thiam'ın golü Senegalli çocukları sevindirdi

    Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada takımın golcü yıldızı Mame Thiam, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

    Mame Thiam'ın golü Fenerbahçe taraftarının yanı sıra Senegal'de bulunan Mame Thiam Vakfı'ndaki çocukları da mutlu etti.

    THİAM ATTI ONLAR SEVİNDİ

    Thiam'ın golü sonrası Fenerbahçe forması giyen Senegalli çocuklar büyük sevinç yaşadı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler ilgi çekti.

    Fenerbahçe’nin Senegalli golcüsü ülkesinde çok seviliyor. Kendi adına da fonu olan Thiam’ın ülkesindeki çocuklara birçok yardım yaptığı biliniyor.

    Thiam'ın golü Senegalli çocukları sevindirdi VİDEO

    Thiam ın golü Senegalli çocukları sevindirdi #1

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