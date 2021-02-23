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    Tiger Woods trafik kazası geçirdi

    Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods, California'da geçirdiği trafik kazasının ardından aracından çıkarılarak hastaneye götürüldü.
    • REUTERS
    • 23.02.2021 - 23:15
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 00:07
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    Tiger Woods trafik kazası geçirdi

    Ünlü golfçü Tiger Woods, California'da trafik kazası geçirdi.

    Woods'un aracı Los Angeles'ta Hawthorne Bulvarı üzerinde giderken takla atarak yoldan çıktı.

    ARACINDAN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

    Olay yerine gelen acil kurtarma ekipleri Woods'u araçtan güçlükle çıkararak yaralı halde hastaneye kaldırdı.

    Tiger Woods trafik kazası geçirdi #1

    Woods'un sağlık durumu hakkında detay paylaşılmazken, aracın ciddi şekilde hasar gördüğü kaydedildi.

    Başka aracın karışmadığı kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

    Tiger Woods trafik kazası geçirdi #2

    Woods’un temsilcisi Mark Steinberg ise yaptığı açıklamada, kaza sonucu Woods’un bacağında birden fazla yaralanma olduğunu ve şu anda ameliyata alındığını bildirdi. Nedeni henüz bilinmeyen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Tiger Woods trafik kazası geçirdi #3

    Tiger Woods trafik kazası geçirdi #4

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