Tolga Ciğerci, yeniden Ankaragücü'nde! Resmen açıklandı Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Hertha Berlin'den eski oyuncusu Tolga Ciğerci'yi yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

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Süper Lig'in köklü ekiplerinden Ankaragücü'nde transfer çalışmaları sürüyor.

Kadrosuna birçok ismi katan Ankara temsilcisi yeni bir transferi daha açıkladı.

Tolga Ciğerci, yeniden Ankaragücü'nde

Ankaragücü eski oyuncusu Tolga Ciğerci ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

"2 yıllık sözleşme imzalanmıştır"

Ankaragücü'nden transfere yönelik açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Tolga Ciğerci’nin transferi konusunda Hertha Berlin ile anlaşarak, 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.



İmza törenine başkanımız Sayın Faruk Koca katılım sağlamıştır.

6 ay sonra geri döndü

Geçen sezon MKE Ankaragücü'yle 17 maça çıkan Tolga, 2 gole imza atmıştı.

Devre arası Hertha Berlin'e transfer olan milli futbolcu, Bundesliga'da küme düşen Alman ekibiyle 11 maça çıktı.