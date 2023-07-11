Tolga Ciğerci, yeniden Ankaragücü'nde! Resmen açıklandı

ensonhaber.com
Süper Lig'in köklü ekiplerinden Ankaragücü'nde transfer çalışmaları sürüyor.
Kadrosuna birçok ismi katan Ankara temsilcisi yeni bir transferi daha açıkladı.
Tolga Ciğerci, yeniden Ankaragücü'nde
Ankaragücü eski oyuncusu Tolga Ciğerci ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
"2 yıllık sözleşme imzalanmıştır"
Ankaragücü'nden transfere yönelik açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kulübümüz, profesyonel futbolcu Tolga Ciğerci’nin transferi konusunda Hertha Berlin ile anlaşarak, 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.
İmza törenine başkanımız Sayın Faruk Koca katılım sağlamıştır.
6 ay sonra geri döndü
Geçen sezon MKE Ankaragücü'yle 17 maça çıkan Tolga, 2 gole imza atmıştı.
Devre arası Hertha Berlin'e transfer olan milli futbolcu, Bundesliga'da küme düşen Alman ekibiyle 11 maça çıktı.