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    Tottenham, Crystal Palace'ı rahat geçti

    İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, sahasında Crystal Palace'ı 4-1 mağlup etti.
    • AA
    • 08.03.2021 - 07:04
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    Tottenham, Crystal Palace'ı rahat geçti

    İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında iki Londra temsilcisini karşı karşıya getiren karşılaşmada Tottenham, White Hart Lane Stadı'nda Crystal Palace'ı konuk etti.

    Ev sahibi takım 25. dakikada Gareth Bale'in golüyle 1-0 öne geçerken Crystal Palace 45+1. dakikada Christian Benteke'nin attığı golle eşitliği sağladı, ilk yarı bu skorla tamamlandı: 1-1

    TOTTENHAM 4-1 MAĞLUP ETTİ

    İkinci yarıya hızlı başlayan Tottenham 49. dakikada Gareth Bale ve 52. dakikada Harry Kane'ın golleriyle farkı 2'ye çıkardı: 3-1

    Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, 76. dakikada Harry Kane'nin attığı golle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Tottenham, puanını 45'e yükseltirken, Crystal Palace 34 puanda kaldı.

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