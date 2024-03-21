Trabzon Büyükşehir Belediyesi başkan adayından Fenerbahçe ve Beşiktaş'a şikeci iması Trabzonspor'un düzenlediği basın toplantısında konuşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Ahmet Metin Genç, UEFA'nın sitesinde hala şikeci kulüp olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş güncel şekilde duruyorken utanmadan 2011'in Süper Kupası'nı oynamaya çalışıyorsunuz. Aklımızla dalga mı geçiyorsunuz? ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Trabzonsporlu taraftarlar maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

Fenerbahçeli bazı futbolcular da taraftarlara karşılık verdi.

Trabzonspor'da Fenerbahçe ile yapılan maçlarda yaşanan olaylara yönelik geniş katılımlı basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve eski Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'in yanı sıra Trabzon milletvekilleri ile Ortahisar Belediye Başkanı ve AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Ahmet Metin Genç de konuşma yaptı.

"Provokasyonla 3-0 hükmen almaya gelmişler"

Ahmet Metin Genç, konuşmasında şunları söyledi:

Hafta sonu oynadığımız takımla bizim sorunumuz var. Hakkımız çalınmış. Maçın başında ciddi provokasyon olduğu kanaatindeyim. Devletimizin organları ortaya çıkaracaktır. 2-0 gerideyken mi daha çok saha olayları oldu, 2-2’yi yakaladıktan sonra mı olmuş? Belli ki gelen rakip provokasyonla 3-0 hükmen almaya gelmiş. Tüm bunlara rağmen şiddeti asla kabul etmiyorum. Rakip takımın başkanı bu işi farklı bir mecraya çekiyor. Ligden çekilme gündemli olağanüstü genel kurul kararı alıyorlar. Hem olağanüstü genel kurul kararı alıyor hem de benim yönetimim ile ilgili güzel şeyler söylüyor. 'Ben şampiyonluğa gidiyorum, oyuncular bana lazım, aman bunlarla ilgili şikayet etme' demek istiyor. O taraftan da güzelleme yaparak işi toparlamaya çalışıyor. Ancak olağanüstü genel kurulla işin provokasyonunu daha da ileri götürüyor. Bizim itiraz ettiğimiz budur. İrdelediğimiz ve inceleyeceğimiz alan da bu olacaktır.

"UEFA'da Fenerbahçe ve Beşiktaş şikeci kulüp olarak duruyor"

Sen olağanüstü genel kurul kararı alacaksan ben Trabzonspor'un 3 Temmuz'da şikeyle çaldığınız kupayı gündeme almayı isterim. 3 Temmuz 2011'den sonra, 'Fenerbahçe'yi 1.Lig'e düşürmeye gidiyorum' diyen de sendin. Ses kaydı bizde. Ama yapamazsınız bunu. Şov yapıyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Olağanüstü genel kurulda başınızın 3 Temmuz'dan sonra beladan kurtulmadığını söylüyorsun. Hak yediğinizi göreceksiniz orada. Haksızca çaldığınız kupayı değerlendireceksiniz. UEFA'nın sitesinde hala şikeci kulüp olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş güncel şekilde duruyorken fütursuzca, utanmadan 2011'in Süper Kupası'nı oynamaya çalışıyorsunuz. Siz bizim aklımızla dalga mı geçiyorsunuz?

Beşiktaş: Süper Kupa finalini oynamak hakkımızdır

Basın toplantısının ardından Beşiktaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

2010-2011 sezonunun Süper Kupa maçının oynanmasının hakları olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu şekilde: