Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan 2020-2021 sezonun hizmete açılan Of ilçe stadı denize sıfır görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Trabzon'un Of İlçesinde bulunan TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Ofspor'un stat duvarları denize yaklaşık 24 metrekare ki özelliği ile Türkiye'de ve dünyada denize en yakın statlar arasında yer alıyor.

Maçlarını oynadığı stat hem futbolculara hem de taraftarlara konforlu bir 90 dakika imkanı sağlıyor.

Statta futbol müsabakalarının yanı sıra çeşitli sporların yapıldığı salonların bulunduğunu belirten stat Müdürü Hamdi Alkan "Yeni stadımız futbolcular ve seyirciler için daha hoş bir ortam oluyor. Pandemiden dolayı önceki sezonlarda statlara seyirci alınmadı. İnşallah bundan sonra seyircilerimizle birlikte güzel bir atmosferde ve statta maçlarımızı oynamaya devam ederiz" diye konuştu.

Trabzon'da denize sıfır stadyum ViDEO

STATTA FUTBOL DIŞINDA FARKLI SPOR DALLARINA DA YER VERİLECEK

Alkan, stadın içerisindeki salonlarda ayrıca; judo, tekvando, boks, Kickboks ve güreş güreş faaliyetleri yapıldığını da hatırlatarak "Stat içerisinde atletizm ve futbol müsabakaları yapılıyor.

50 BİN METREKARE ALAN

Of Belediyesi tarafından zemin dolgusu ve çevre düzenlemesi yapılan ilçe Stadı'nın içerisinde bulunduğu 50 bin metrekare alan spor faaliyetleri için tahsis edildi.

"DENİZE EN YAKIN STAT BİZİM DİYEBİLİRİZ"

Statla ilgili bilgi veren Ofspor Stat Müdürü Hamdi Alkan, "2020-2021 sezonunda stadımızda futbol müsabakaları oynanmaya başladı.Trabzonspor'un stadına baktığımızda denize ondan daha yakın olduğunu görüyoruz. Denize yaklaşık 24 metre mesafede olan bir stadyum. Denize en yakın statlarla ilgili bir araştırma yapılıp yapılmadığını bilemiyoruz. Fakat denize en yakın statlardan biri de bizim stadımız diyebiliriz. " dedi.

3 BİN 461 SEYİRCİ ALACAK KADAR BÜYÜK

3 bin 461 seyirci kapasitesi var. Eski stadımıza göre daha konforlu ve geniş bir alana sahip. Stadımızın alanı 5 bin metrekare.

Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından stadımızın yanına iki tane sentetik saha ve bir idari bina yapılması planlanıyor.