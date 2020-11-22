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    Trabzonspor, Abdullah Avcı'yla ilk maçında kazandı

    Trabzonspor, Abdullah Avcı'yla ilk maçında kazandı

    Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'yla çıktığı ilk maçta evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Bordo-mavili ekip böylelikle 57 gün sonra kazanmış oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2020 - 20:57
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 21:11
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    Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın takımın başında çıktığı ilk maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı.

    Bordo-mavili ekip, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup ederek altı maçlık galibiyet hasretine son verdi.

    AVCI GELDİ, TRABZONSPOR 57 GÜN SONRA KAZANDI

    Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, yeni takımının başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

    Bu galibiyet Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'deki ikinci galibiyeti oldu.

    Trabzonspor, ligdeki ilk galibiyetini 57 gün önce evinde Yeni Malatyaspor karşısında almıştı.

    Trabzonspor, Abdullah Avcı yla ilk maçında kazandı #1

    Trabzonspor, Abdullah Avcı yla ilk maçında kazandı #2

    Trabzonspor, Abdullah Avcı yla ilk maçında kazandı #3

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