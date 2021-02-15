Trabzonspor, AİHM'e başvurdu

Bordo-mavili kulüp, 2010-11 sezonundaki şampiyonluğun iadesi için AİHM'e başvuru yaptı.

Trabzonspor Kulübü, 2010-2011 futbol sezonundaki şampiyonluğun iadesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2010-2011 sezonundaki şampiyonluğun şike yoluyla ellerinden alındığı savunuldu.

"UEFA VE FIFA'DA YÜRÜTTÜĞÜMÜZ MÜCADELELER SONUÇSUZ KALMIŞTIR"

Buna rağmen gerekli cezai yaptırımların uygulanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzün gerek ülkemizde gerekse UEFA ve FIFA nezdinde yürüttüğü hukuki mücadeleler sonuçsuz kalmıştır. Dünya ve Avrupa futbolunu yöneten bu iki kurumun verdikleri kararlarda 2010-2011 sezonunda şikenin varlığını kabul etmesine rağmen herhangi bir müdahalede bulunmaması, adalet bekleyenler tarafından anlaşılamamıştır.

"KULÜBÜMÜZ ÇALINAN ŞAMPİYONLUĞUN İADESİYLE İLGİLİ MÜCADELESİNİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEK"

Son olarak bir süre önce başvurduğumuz İFM kararı üzerine hukuki yollar tükenmiş, kulübümüze AİHM yolu açılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun kararıyla İsviçre'deki avukatlarımız çalışmalarını tamamlamış, AİHM başvurusunu bugün gerçekleştirmiştir.

Kulübümüz, çalınan şampiyonluğunun iadesiyle ilgili mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir."