Trabzonspor, Başakşehir'i de yendi

Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir'i oyuna sonradan dahil olan Yusuf Sarı'nın 1 dakika sonra attığı golle 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Trabzonspor deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadı'nda, iki takımın da eksiklerle oynadığı karşılaşmayı Trabzonspor 1-0 kazandı.

TRABZON, 3 PUANI YUSUF SARI'YLA KAPTI

Uzun süre golsüz devam eden mücadelede Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol, 79. dakikada Yusuf Sarı'dan geldi. 78. dakikada Yunus Mallı'nın yerine oyuna dahil olan Yusuf, 1 dakika sonra orta sahada aldığı topu kaleye kadar taşıyarak güzel bir gol attı.

Öte yandan Başakşehir'de Rafael, 90+5. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

ÜST ÜSTE 7. GALİBİYET

Bu sonucun ardından üst üste 7. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 48 yaptı ve üst sıralara doğru hızlı yürüyüşüne devam etti. Üst üste 5. maçından da yenilgiyle ayrılan Başakşehir ise 24 puanla 18. sırada kaldı.

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe ile dev maça çıkacakken, Başakşehir ise Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.