Trabzonspor Bodrum FK'yı son dakika golüyle mağlup etti

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Trabzonspor, 3 maç sonra galip geldi...

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sağ beki Malheiro'nun attığı golle Bodrum FK'yi 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmada ilk yarıda iki takım da gol pozisyonu bulmakta zorlanırken 45 dakika 0-0 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarı da ilk yarının aksine gol pozisyonları olurken Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Bodrum FK'de ise Diogo Sousa kalelerinde devleşti ve gole izin vermediler.

86.DAKİKADA GOLÜ BULDU

Ancak bordo mavililerin sağ beki Pedro Malheiro uzaklardan 86. dakikada attığı müthiş golle takımına galibiyeti getirdi.

Bu skorla Trabzonspor puanını 19 yaptı. Bodrum FK ise 14 puanda kaldı.