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Trabzonspor, Denizlispor'u tek golle geçti
Süper Lig'in 23. hafta maçında Trabzonspor sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.
- Haber Merkezi
- 04.02.2021 - 22:04
- Güncelleme : 04.02.2021 - 22:26
Trabzonspor'la Denizlispor Medical Park'ta karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı Trabzonspor 1-0 kazandı.
ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta Trabzonspor, Bakasetas'ın 61. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
TRABZON SERİYE BAĞLADI
Trabzonspor bu sonuçla puanını 39'a çıkardı. Bordo-mavili ekip son 7 maçında 6. galibiyetini almış oldu.
Denizlispor ise 17 puanda kaldı.
Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Denizlispor ise Antalyaspor'u konuk edecek.