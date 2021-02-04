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    Trabzonspor, Denizlispor'u tek golle geçti

    Trabzonspor, Denizlispor'u tek golle geçti

    Süper Lig'in 23. hafta maçında Trabzonspor sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 22:04
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 22:26
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    Trabzonspor'la Denizlispor Medical Park'ta karşı karşıya geldi.

    Karşılaşmayı Trabzonspor 1-0 kazandı.

    ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta Trabzonspor, Bakasetas'ın 61. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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    Trabzonspor bu sonuçla puanını 39'a çıkardı. Bordo-mavili ekip son 7 maçında 6. galibiyetini almış oldu.

    Denizlispor ise 17 puanda kaldı.

    Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Denizlispor ise Antalyaspor'u konuk edecek.

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