Euro
12.8632
1.22%
Dolar
11.4437
1.71%
Altın
663.87
-0.66%
Borsa
1.755
1.04%
Bitcoin
642.704
-4.41%
BTXN Coin
20.70
0.53%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C
    Trabzonspor Gaziantep'i 3-0 yendi

    Trabzonspor Gaziantep'i 3-0 yendi

    Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor evinde Gaziantep'i 3-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 21:59
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 22:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor evinde Gaziantep'i konuk etti.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan bordo mavili ekip 19. dakikada Abdülkadir Ömür'ün harika golüyle 1-0 öne geçti.

    Trabzonspor Gaziantep i 3-0 yendi #1

    BORDO MAVİLİ EKİP İLK YARIDA FIRTINA GİBİ ESTİ

    Golden sonra ataklarına hız kesmeyen Karadeniz ekibi, ilk yarının sonlarına doğru Djaniny'nin fileleri havalandırmasıyla durumu 2-0'a getirdi.

    Hücum hattında etkili oyununa devam eden Trabzonspor 45. dakikada Andreas Cornelius'un ceza sahası içinden attığı golle skoru 3-0 getirdi.

    Trabzonspor Gaziantep i 3-0 yendi #2

    TRABZONSPOR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

    Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayan maçta sahada gülen taraf Trabzonspor oldu.

    Ligin namağlup tek takımı Trabzonspor, puanını 33'e yükselterek en yakın rakibinin 7 puan önünde liderliğini sürdürdü. Gaziantep ise 14. sırada yer aldı.

    Trabzonspor Gaziantep i 3-0 yendi #3

    Trabzonspor Gaziantep i 3-0 yendi #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir