- Haberler
- Kralspor Haberleri
- Trabzonspor Gaziantep'i 3-0 yendi
Trabzonspor Gaziantep'i 3-0 yendi
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor evinde Gaziantep'i 3-0 mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 22.11.2021 - 21:59
- Güncelleme : 22.11.2021 - 22:15
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor evinde Gaziantep'i konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan bordo mavili ekip 19. dakikada Abdülkadir Ömür'ün harika golüyle 1-0 öne geçti.
BORDO MAVİLİ EKİP İLK YARIDA FIRTINA GİBİ ESTİ
Golden sonra ataklarına hız kesmeyen Karadeniz ekibi, ilk yarının sonlarına doğru Djaniny'nin fileleri havalandırmasıyla durumu 2-0'a getirdi.
Hücum hattında etkili oyununa devam eden Trabzonspor 45. dakikada Andreas Cornelius'un ceza sahası içinden attığı golle skoru 3-0 getirdi.
TRABZONSPOR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayan maçta sahada gülen taraf Trabzonspor oldu.
Ligin namağlup tek takımı Trabzonspor, puanını 33'e yükselterek en yakın rakibinin 7 puan önünde liderliğini sürdürdü. Gaziantep ise 14. sırada yer aldı.