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    Trabzonspor hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup etti

    Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup etti.
    • 14.07.2022 - 21:18
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    Trabzonspor hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup etti

    Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Macaristan'ın MTK Budapeşte takımıyla karşılaştı.

    Sahadan galibiyetle ayrılan 2-1'lik skorla Trabzonspor oldu.

    Goller Vitor Hugo ve Yusuf Erdoğan'dan geldi

    Trabzonspor'un galibiyet gollerini 25. dakikada Vitor Hugo ve 50. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti.

    MTK Budapeşte'nin tek golü ise 38. dakikada Nemeth'ten geldi.

    İlk 11

    Trabzonspor: Muhammet, Larsen, Taha, Hugo, Faruk, Doğucan, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Kouassi, Emrehan.

    Trabzonspor hazırlık maçında MTK Budapeşte yi 2-1 mağlup etti #1

    Trabzonspor hazırlık maçında MTK Budapeşte yi 2-1 mağlup etti #2

    Trabzonspor hazırlık maçında MTK Budapeşte yi 2-1 mağlup etti #3

    Trabzonspor hazırlık maçında MTK Budapeşte yi 2-1 mağlup etti #4

    Trabzonspor hazırlık maçında MTK Budapeşte yi 2-1 mağlup etti #5


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