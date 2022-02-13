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    Trabzonspor, Konyaspor'u mağlup etti

    Trabzonspor, Konyaspor'u mağlup etti

    Süper Lig'in kritik maçında Trabzonspor, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda müthiş bir galibiyet aldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2022 - 20:58
    • Güncelleme : 13.02.2022 - 21:05
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    Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

    VISCA YILDIZLAŞTI

    Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor, 2-1'lik skorla kazanan taraf olmayı başardı.

    Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada ve 67. dakikada Edin Visca kaydetti. Konyaspor'un tek golü ise 83. dakikada Sokol Cikalleshi'den geldi.

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    TRABZONSPOR 60 PUANA YÜKSELDİ

    Bu sonucun ardından lider Trabzonspor, ligde puanını 60'a yükseltti. Bir maçı eksik ikinci sıradaki Konyaspor ise 48 puanda kaldı.

    Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanına konuk olacak.

    Konyaspor ise kendi sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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