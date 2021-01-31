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    Trabzonspor maçının ardından Rosier, üzüntüden sahayı terk edemedi

    Trabzonspor maçının ardından Rosier, üzüntüden sahayı terk edemedi

    Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş evinde ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın üzüntüsünü yaşayan Beşiktaşlı oyuncu Valentin Rosier sahada üzüntüsünü yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2021 - 22:10
    • Güncelleme : 31.01.2021 - 22:22
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    Süper Lig'de 22. hafta maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Trabzonspor oldu.

    TRABZONSPOR GERİDEN GELDİ 3 PUANI ALDI

    Beşiktaş'ın golünü 29. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. Trabzonspor'un golleri 43. dakikada Francisco Montero (K.K) ve 63. dakikda Vitor Hugo'dan geldi. Siyah-beyazlılarda 64'te Bernard Mensah'ın yerine oyuna giren Doryukhan Toköz, 77. dakikada kırmızı kart gördü.

    Trabzonspor maçının ardından Rosier, üzüntüden sahayı terk edemedi #1

    HERKES GİTTİ ROSIER KALDI

    Maçın ardından mağlubiyete en çok üzülenlerden biri de Beşiktaşlı oyuncu Valentin Rosier oldu.

    Rozier maç sonunda herkesin sahayı terk etmesinin ardından, üzüntüsünden sahanın ortasında oturdu.

    Trabzonspor maçının ardından Rosier, üzüntüden sahayı terk edemedi #2

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