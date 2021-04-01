Trabzonspor, sezon sonu bazı oyuncularla yolları ayırmayı planlıyor

Bordo-mavili ekip, sezon sonu Baker, Afobe, Marlon ve Hosseini'nin yanı sıra Kamil Ahmet Çörekçi ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken takımlar, kadrolarını yenileme planları yapmaya başladı.

Ligde 30 maç sonunda 4. sırada yer alan ve zirve takibini sürdüren Trabzonspor'da, gelecek sezonun kadro yapılanması için harekete geçildi.

BİRÇOK İSİMLE YOLLAR AYRILACAK

Milliyet'te yer alan habere göre, dış transfer çalışmalarına hız veren ve Teknik Direktör Abdullah Avcı öncülüğünde yeni bir kadro oluşturmayı hedefleyen bordo-mavililerde, mevcut takımdan birçok isimle yollar ayrılacak.

BAKER VE AFOBE İÇİN YENİ GİRİŞİMDE BULUNULMAYACAK

Kiralık sözleşmeleri sona erecek olan Baker ve Afobe için yeni bir girişimde bulunulmayacağı öğrenildi.

Satın alma opsiyonlu kiralanan Marlon ile de yolların ayrılması gündemde. Ayrıca sözleşmesi bitecek bir başka isim Hosseini ile yeni sözleşme görüşmeleri devam etse de henüz netice alınamadı.

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ'NİN DURUMU KALAN HAFTALARDAKİ PERFORMANSINA GÖRE BELİRLENECEK

İki ay sonra serbest kalacak olan Kamil Ahmet Çörekçi'nin durumuna ise kalan haftalardaki performansına göre karar verilecek.