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    Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u da yendi

    Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u da yendi

    Süper Lig'de 24'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2021 - 21:02
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 21:15
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    Süper Lig'de 24. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.

    Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan ve Erkan Özdamar'ın yönettiği maç Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

    Fırtına'ya kritik galibiyeti getiren goller 54'te Bakasetas ve 90+5'te Nwakaeme'den geldi.

    TRABZON, LİDERLE PUAN FARKINI 6'YA İNDİRDİ

    Yenilmezlik serisi 8 maça çıkan, üst üste 5. galibiyetini alan Abdullah Avcı'nın ekibi, 42 puanla 4. sıraya yerleşti ve zirveyle arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

    Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Yeni Malatyaspor ise 29 puanla 10. sırada kaldı.

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    24. HAFTANIN ARDINDAN PUAN DURUMU

    Süper Lig'de 24. haftanın kapanış mücadelesinin ardından oluşan puan durumunda Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe 48 puanla zirveyi paylaşıyor.

    3. sıradaki Fenerbahçe'nin ardından ise Trabzonspor 42 puanla 4. sıraya yükseldi.

    Bordo-mavili ekibin hemen arkasından ise 41 puanla Alanyaspor geliyor.

    Alanyaspor'u da 38 puanla 6. sırada bulunan Hatayspor takip ediyor.

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